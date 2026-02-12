Рютте впечатлен усилиями стран НАТО увеличивать расходы на оборону

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте видит прогресс в выполнении обязательств стран-союзниц тратить на оборону 5% ВВП и считает, что они работают над этим с чувством неотложности.

"В прошлом году (на саммите - ИФ) в Гааге союзники взяли на себя историческое обязательство инвестировать 5% своего ВВП в оборону и безопасность, чтобы НАТО оставалась сильной и чтобы ответственность за нашу коллективную безопасность была справедливо распределена. Обязательство было взято в июне, и есть свидетельства прогресса в его выполнении", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе после совещания министров обороны НАТО.

По его словам, он на этой встрече увидел "свидетельства чего-то еще, реального сдвига в мышлении, единства видения гораздо более сильной европейской обороны в рамках НАТО".

"Все за столом были вовлечены (в обсуждение - ИФ) с чувством неотложности и ответственности за то, как мы работаем вместе в качестве союзников для обеспечения эффективного сдерживания и обороны. Мы обсудили важнейший прогресс, которого добиваются союзники в выполнении плана по увеличению инвестиций в оборону на 5%", - продолжил генсек НАТО.

По его словам, союзники взяли на себя четкие обязательства по достижению целевых показателей в области боеспособности и работают над созданием необходимых для этого сил и потенциала, что требует более значительных инвестиций.

"И союзники именно это и делают. Мы уже в 2025 году наблюдали существенные изменения и подъем. Некоторые союзники, такие как Дания, Эстония, Латвия, Литва и Польша, уже достигли или превысили наши инвестиционные цели, на десятилетие опередив график. Другие, такие как Германия, находятся на пути к удвоению своих инвестиций по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад. Эти инвестиции жизненно важны для нашей безопасности", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.