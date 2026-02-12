Поиск

Рютте впечатлен усилиями стран НАТО увеличивать расходы на оборону

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте видит прогресс в выполнении обязательств стран-союзниц тратить на оборону 5% ВВП и считает, что они работают над этим с чувством неотложности.

"В прошлом году (на саммите - ИФ) в Гааге союзники взяли на себя историческое обязательство инвестировать 5% своего ВВП в оборону и безопасность, чтобы НАТО оставалась сильной и чтобы ответственность за нашу коллективную безопасность была справедливо распределена. Обязательство было взято в июне, и есть свидетельства прогресса в его выполнении", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе после совещания министров обороны НАТО.

По его словам, он на этой встрече увидел "свидетельства чего-то еще, реального сдвига в мышлении, единства видения гораздо более сильной европейской обороны в рамках НАТО".

"Все за столом были вовлечены (в обсуждение - ИФ) с чувством неотложности и ответственности за то, как мы работаем вместе в качестве союзников для обеспечения эффективного сдерживания и обороны. Мы обсудили важнейший прогресс, которого добиваются союзники в выполнении плана по увеличению инвестиций в оборону на 5%", - продолжил генсек НАТО.

По его словам, союзники взяли на себя четкие обязательства по достижению целевых показателей в области боеспособности и работают над созданием необходимых для этого сил и потенциала, что требует более значительных инвестиций.

"И союзники именно это и делают. Мы уже в 2025 году наблюдали существенные изменения и подъем. Некоторые союзники, такие как Дания, Эстония, Латвия, Литва и Польша, уже достигли или превысили наши инвестиционные цели, на десятилетие опередив график. Другие, такие как Германия, находятся на пути к удвоению своих инвестиций по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад. Эти инвестиции жизненно важны для нашей безопасности", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Марк Рютте НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

ВС Сирии взяли под контроль бывшую военную базу США Ат-Танф

Швеция задействует истребители для патрулирования вокруг Гренландии и Исландии

Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

 Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

Шойгу заявил, что НАТО создает у западных границ ОДКБ плацдарм для военной агрессии

FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

 FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине новых зенитных ракет

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 42 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8391 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });