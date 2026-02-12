Поиск

Страны НАТО направят сотни миллионов евро на программу PURL для Украины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Страны НАТО объявили о направлении сотен миллионов евро на программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для того, чтобы Украина получила необходимое американское оборудование, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, в частности вклад внесли "Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция, Литва".

Рютте отметил, что многие другие рассматривают возможность предоставления помощи в ближайшие дни и недели, призвав всех участников НАТО внести вклад для установления долговременного устойчивого мира на Украине.

Марк Рютте НАТО Великобритания Исландия Норвегия Украина PURL
