На северо-востоке Сирии военные пытаются отрезать курдов от источников снабжения

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные силы ведут наступление с целью лишить возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) на северо-востоке страны последней доступной им линии снабжения, сообщает The National со ссылкой на источники.

По словам собеседников The National, в ночных боях против СДС сирийские правительственные войска захватили территории на северо-востоке у границы с Ираком, в попытках перерезать единственный оставшийся канал снабжения СДС. Информации о жертвах столкновений не поступала.

По словам собеседника из СДС, войска вместе с арабскими племенами, которые перешли от СДС на сторону Дамаска, пытаются взять под контроль трассу, соединяющую город Эль-Камышлы с Эль-Маликией (Дериком): возле Эль-Маликии остается последний пограничный переход с Ираком, контролируемый СДС.

Он отметил, что правительство не намерено сразу штурмовать города под контролем СДС, а собирается для начала прервать их сообщение между собой.

The National отмечает, что арабские племена, входившие в состав СДС и их гражданских структур, выступили против СДС как только стало ясно, что США прекращают поддержку ополчения.

По информации издания, за последние две недели сирийские войска восстановили контроль Дамаска над большей части территории СДС. После потери провинций Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор СДС удерживают лишь Эль-Камышлы, Эль-Хасака и Амуда в провинции Эль-Хасака и город Кобани западнее. Однако по данным иракских источников, за последние 10 дней сотни вооруженных курдов, многие - сирийские выходцы, перешли из Ирака в Сирию на помощь СДС.

Источник газеты в Иордании заявил, что сирийское правительство хочет изолировать СДС в четырех точках - в Эль-Хасаке, зоне Эль-Камышлы - Амуда, в Кобани и Эль-Маликии.

Один из собеседников газеты сказал, что США посредничают в переговорах с целью передачи остатков территории СДС под контроль полиции и гражданских структур, а не военных. СДС при этом добиваются гарантий безопасности для тысяч бойцов и курдского населения северо-востока Сирии, чтобы оно не стало жертвой насильственного перемещения из этих мест.

При этом, напоминает The National, 24 января стороны продлили еще на 15 дней режим прекращения огня, согласованный при посредничестве США. Но сирийские войска и СДС обвиняют друг друга в ударах беспилотниками по жилым районам.

Ранее в январе сирийское правительство и СДС договорились о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня на всех участках конфликта. Согласно новым договоренностям Дамаска и СДС, отряды СДС в итоге интегрируются в сирийские вооруженные силы.