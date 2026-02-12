Генсек НАТО предупредил, что на завершение боев на Украине потребуется время

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На прекращение боевых действий на Украине потребуется время, американская сторона работает над этим и постоянно информирует европейских союзников, заявил на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО генсек альянса Марк Рютте.

"Нелегко положить конец такой войне. На это нужно время - больше, чем вам хочется", - сказал он.

По его словам, администрация США "работает над этим днем и ночью" и спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также госсекретарь США Марко Рубио "постоянно информируют своих канадских и европейских союзников".

"Это, как мне кажется, очень важно: это действительно скоординированные усилия вместе с Украиной, направленные на то, чтобы завершить эту войну надолго", - подчеркнул Рютте.