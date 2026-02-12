Nordwind до 21 февраля выполнит пять вывозных рейсов из Кубы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind до 21 февраля организует пять рейсов для вывоза пассажиров с Кубы в Москву, сообщил перевозчик.

Запланированы рейсы: № 4-556 Варадеро - Москва - 12 февраля, № 4-556 Варадеро - Москва - 14 февраля, № 4-552 Кайо-Коко - Москва - 17 февраля, № 4-556 Варадеро - Москва - 18 февраля, № 4-558 Ольгин - Москва - 21 февраля.

Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу будет выполнен рейс № 4-555 Москва - Варадеро 14 февраля.

"Далее полетная программа на Кубу будет приостановлена до стабилизации ситуации с заправкой топливом самолетов на территории Кубы", - сообщила компания.

Для возврата ранее оформленных билетов на Кубу Nordwind советует обращаться по месту приобретения, если пассажиры оформляли поездку в составе турпакета - напрямую к туроператору.

Росавиация 11 февраля объявила об отмене полетов на Кубу после вывоза оттуда российских туристов из-за невозможности заправлять на острове самолеты авиакеросином.

Кроме Nordwind на Кубу из Москвы летает авиакомпания "Россия".