Поиск

Nordwind до 21 февраля выполнит пять вывозных рейсов из Кубы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind до 21 февраля организует пять рейсов для вывоза пассажиров с Кубы в Москву, сообщил перевозчик.

Запланированы рейсы: № 4-556 Варадеро - Москва - 12 февраля, № 4-556 Варадеро - Москва - 14 февраля, № 4-552 Кайо-Коко - Москва - 17 февраля, № 4-556 Варадеро - Москва - 18 февраля, № 4-558 Ольгин - Москва - 21 февраля.

Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу будет выполнен рейс № 4-555 Москва - Варадеро 14 февраля.

"Далее полетная программа на Кубу будет приостановлена до стабилизации ситуации с заправкой топливом самолетов на территории Кубы", - сообщила компания.

Для возврата ранее оформленных билетов на Кубу Nordwind советует обращаться по месту приобретения, если пассажиры оформляли поездку в составе турпакета - напрямую к туроператору.

Росавиация 11 февраля объявила об отмене полетов на Кубу после вывоза оттуда российских туристов из-за невозможности заправлять на острове самолеты авиакеросином.

Кроме Nordwind на Кубу из Москвы летает авиакомпания "Россия".

Nordwind Варадеро Москва Росавиация Куба Ольгин Кайо-Коко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следствие попросило арестовать бывшего главу совета директоров FESCO Северилова

Новак видит у металлургии "огромный потенциал" повышения эффективности

Банк России ждет принятия закона о регулировании криптовалют в весеннюю сессию

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Кремль заявил, что будет внимательно следить за ситуацией с ценами на услуги ЖКХ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

В Коми из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод

Захарова заявила, что представители РФ не поедут в США на заседание Совета мира

Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

 Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 39 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8389 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });