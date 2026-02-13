Франция пока не обсуждает размещение своего ядерного арсенала в других странах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры Франции с другими странами Европы на тему ядерного сдерживания носят предварительный характер, стороны не говорят о варианте с развертыванием французских ядерных вооружений в других европейских государствах, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Нынешние дискуссии между Парижем и заинтересованными европейскими столицами являются, скорее, пробными и зондирующими, нежели преследующими конкретную цель, заявили FT три источника, знакомых с беседами. Два источника отметили, что варианты разместить ядерное оружие Франции в других европейских государствах не рассматривают, а скорее изучают, как французскую доктрину и оперативно-стратегические планы можно приспособить для лучшей обороны нефранцузской территории.

Один из источников газеты отметил, что французские власти изъявили желание обсуждать вопрос их арсенала c ограниченным кругом партнеров.

"Лишь немногие европейцы считают очень хорошей вещью то, что Франция и Великобритания владеют ядерным оружием", - добавил он.

В пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что начал обсуждение с Францией вопросов ядерного сдерживания. Канцлер заверил, что переговоры "не списывают со счетов" НАТО, а затрагивают ядерную тематику исключительно в рамках альянса. Он сказал, что не добивается создания зон с разным уровнем безопасности в Европе. В то же время канцлер признал, что прежнему миропорядку настал конец.

Источники FT отмечали, что позднее в феврале президент Франции Эммануэль Макрон может выступить с речью, посвященной ядерной проблематике.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что некоторые страны Европы секретно ведут переговоры по вопросам обеспечения ядерного сдерживания собственными силами.

В январе телеканал NBC со ссылкой на источники передавал, что в странах Европы прорабатывают варианты усиления собственных ядерных вооружений вместо того, чтобы продолжать полагаться на защиту США.