Поиск

Штатам предложили заключить отдельные соглашения по ядерному оружию с Китаем и Россией

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам стоит заключить два отдельных соглашения по ядерному оружию - с Китаем и Россией, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности бывшая замгоссекретаря США Роуз Гетемюллер.

"Я считаю, мы должны продвигать заключение двух соглашений: одного между президентом Трампом и его другом председателем КНР Си Цзиньпином, а второго - между президентом Трампом и его другом президентом России Владимиром Путиным", - заявила она.

Гетемюллер в качестве заместителя госсекретаря США возглавляла американскую делегацию на переговорах по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенному в апреле 2010 года. Он вступил в силу в феврале 2011 года. После однократного продления в 2021 году его действие окончательно истекло 5 февраля 2026 года.

13 февраля она подчеркнула, что новый договор, аналогичный ДСНВ, не будет работать.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о необходимости привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями.

ДСНВ Дональд Трамп США Си Цзиньпин Китай Роуз Гетемюллер Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

 Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

Что произошло за день: пятница, 13 февраля

Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор после изменения ее Конституции

Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

 Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

Швеция выделит 100 миллионов евро на поддержку Украины

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

 Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

 Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Около 3 тыс. российских туристов остаются на Кубе

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартовал к МКС

Переговорщики США, РФ и Украины могут встретиться на следующей неделе
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 49 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });