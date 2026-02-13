Штатам предложили заключить отдельные соглашения по ядерному оружию с Китаем и Россией

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам стоит заключить два отдельных соглашения по ядерному оружию - с Китаем и Россией, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности бывшая замгоссекретаря США Роуз Гетемюллер.

"Я считаю, мы должны продвигать заключение двух соглашений: одного между президентом Трампом и его другом председателем КНР Си Цзиньпином, а второго - между президентом Трампом и его другом президентом России Владимиром Путиным", - заявила она.

Гетемюллер в качестве заместителя госсекретаря США возглавляла американскую делегацию на переговорах по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенному в апреле 2010 года. Он вступил в силу в феврале 2011 года. После однократного продления в 2021 году его действие окончательно истекло 5 февраля 2026 года.

13 февраля она подчеркнула, что новый договор, аналогичный ДСНВ, не будет работать.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о необходимости привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями.