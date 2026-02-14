Авианосцу USS Gerald R. Ford потребуется три недели для перехода на Ближний Восток

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американскому авианосцу USS Gerald R. Ford и боевым кораблям его авианосной ударной группы, которые сейчас находятся в Карибском море, потребуется около трех недель, чтобы прийти в регион Ближнего Востока, сообщает газета The Guardian.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на официальные американские лица, сообщила, что вторым авианосцем ВМС США, который направится на Ближний Восток будет USS Gerald R. Ford. Он должен присоединиться к авианосной ударной группе американского авианосца USS Abraham Lincoln на Ближнем Востоке в рамках усиливающейся кампании давления США на Иран, отмечали источники.

Экипаж авианосца об этом решении был проинформирован еще в четверг, сообщили газете четыре американских чиновника, говорившие на условиях анонимности.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США задействуют второй авианосец, который перебросят на Ближний Восток, в том случае, если Вашингтон не добьется соглашения с Ираном по его ядерной программе и сокращению ракетного потенциала.

Трамп добавил, что вторая авианосная ударная группа уйдет в плавание на Ближний Восток уже "очень скоро".

Авианосец USS Gerald R. Ford и корабли его авианосной ударной группы в октябре прошлого года были направлены в Европу, но затем в экстренном порядке были перенаправлены в Карибский бассейн и в прошлом месяце приняли участие в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены. По словам официальных лиц, планировавшийся семимесячный поход авианосца теперь продлится до апреля или мая, что станет одним из самых продолжительных сроков задействования в проведении операций для американского авианосца, отмечает телеканал NBC News.