Трамп объяснил, зачем на Ближний Восток отправляется второй авианосец

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп сказал, что США задействуют второй авианосец, который перебросят на Ближний Восток, в том случае, если Вашингтон не добьется соглашения с Ираном. Об этом сообщает АР.

"На тот случай, если мы не заключим сделку, он нам понадобится", - заявил он журналистам и добавил, что вторая авианосная ударная группа уйдет в плавание на Ближний Восток уже "очень скоро".

The New York Times, ссылаясь американских чиновников, сообщала, что вторым авианосцем ВМС США, который направится на Ближний Восток будет USS Gerald R. Ford. Авианосец должен будет присоединиться к авианосной ударной группе американского авианосца USS Abraham Lincoln на Ближнем Востоке в рамках кампании давления США на Иран, отмечали источники.

Axios приводил оценки, по которым авианосцу USS Gerald R. Ford, сейчас находящемуся в Карибском море, потребуется три - четыре недели, чтобы добраться до Ближнего Востока.