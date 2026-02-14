Поиск

Пентагон собрался пополнить запасы мощных противобункерных авиабомб GBU-57

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон собирается пополнить запасы управляемых авиабомб с проникающим боеприпасом большой мощности GBU-57, которые применялись в июне прошлого года во время нанесения ударов по иранским подземным ядерным объектам, сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

Согласно частично отредактированным документам, появившимся в открытом доступе на американском правительственном сайте, ВВС США завершают сделку с компанией Boeing на сумму более 100 млн долл. на восполнение арсенала этих бомб, которые являются самым мощным в мире неядерным боеприпасом, указывает издание.

GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) весом 13,6 тонн способна проникать под землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона и только затем детонировать. Внутри боевой части находятся два заряда взрывчатого вещества общей массой более 2,4 тонн. На данный момент единственным штатным носителем этой авиабомбы является стратегический бомбардировщик B-2A Spirit.

ВВС США заявило, что закупка "крайне необходима для пополнения запасов бомб GBU-57, израсходованных во время операции под кодовым названием "Полуночный молот" (Midnight Hammer). По состоянию на 2015 года ВВС США располагали всего 20 такими бомбами, в 2024 году арсенал предполагалось в перспективе утроить.

22 июня 2025 года американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit сбросили в общей сложности 14 таких бомб на иранские объекты. Каждый из семи бомбардировщиков B-2А нес две бомбы GBU-57. В частности, шесть бомб были сброшены на завод по обогащению урана в Фордо и две - в Натанзе. Операция "Полуночный молот" стала первым случаем применения этих бомб, предназначенных для уничтожения бункеров, в боевых условиях.

