Стармер и фон дер Ляйен обсудили необходимость сделать НАТО более "европейской"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Европа должна активнее участвовать в деятельности НАТО, при этом поддерживая хорошие отношения с США, говорится в заявлении по итогам разговора премьер-министра Великобритании Кира Стармера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Они согласились, что Европа должна активизировать усилия и работать над тем, чтобы НАТО стала боле европейской, при этом сохраняя сильные трансатлантические связи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Оба лидера согласились усилить работу по укреплению коллективной обороны перед лицом возможных угроз.

Также Стармер выразил желание более глубокой интеграции королевства и ЕС, в частности, в экономической, оборонной и технологической сферах.

Ранее в субботу фон дер Ляйен и Стармер выступили на Мюнхенской конференции по безопасности.