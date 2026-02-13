Поиск

Рубио пропустит на Мюнхенской конференции встречу с европейскими лидерами по Украине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе Мюнхенской конференции по безопасности не будет участвовать в коллективной встрече с рядом европейских лидеров, темой которой должен был стать украинский кризис, сообщает в пятницу Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

"Госсекретарь не будет присутствовать во встрече в берлинском формате по Украине, с учетом количества встреч, которые будут в то же самое время", - заявил неназванный сотрудник американской администрации.

"Он будет заниматься вопросом России и Украины на многих других встречах здесь в Мюнхене", - добавил он.

По информации FT, у Рубио была запланирована встреча в пятницу с лидерами из ряда стран, включая ФРГ, Польшу, Финляндию, а также с представителями Еврокомиссии.

Один из европейских чиновников заявил изданию, что отказ Рубио от встречи "безумен". Другой выразил мнение, что без американского госсекретаря мероприятие утратит значение.

После Мюнхенской конференции по безопасности Рубио направится в Будапешт на встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Неназванный высокопоставленный сотрудник Госдепа разъяснил FT, что визит Рубио должен еще сильнее укрепить связи США и Венгрии.

