Индонезия будет готова направить в Газу к июню до 8 тысяч военных

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Индонезия направит до 8 тысяч военнослужащих для возможного развертывания в составе Международных стабилизационных сил в секторе Газа не позднее июня, сообщает Channel News Asia со ссылкой на заявление индонезийского командования.

Как ожидается, к апрелю будут готовы к отправке около тысячи военных, а полная готовность к развертыванию контингента ожидается не позднее июня. В письменном заявлении глава отдела армии по связям с общественностью Донни Прамоно пояснил, что "готовность к развертыванию" не означает, что войска будут отправлены в Газу к указанной дате, но к этому моменту они будут соответствовать условиям для развертывания в любое время. Также в командовании сообщили, что окончательная численность военнослужащих для отправки "все еще обсуждается": она может варьироваться от 5 тысяч до 8 тысяч человек.

В правительстве страны при этом подчеркнули, что любое развертывание индонезийских военных в Газе будет осуществляться исключительно в гуманитарных целях, а не для проведения боевых операций.

Как сообщил МИД Индонезии, направленные в Газу силы будут заниматься защитой гражданского населения, оказанием медицинской и гуманитарной помощи; оказывать содействие в восстановлении анклава и помощь в обучении палестинской полиции. Применение силы будет разрешено только в целях самообороны. В министерстве подчеркнули, что для любого развертывания также потребуется согласие Палестинской администрации.

Международные стабилизационные силы (ISF) - санкционированные ООН многонациональные миротворческие силы, упомянутые в мирном плане по Газе. На прошлой неделе высокопоставленный представитель ХАМАСа Усама Хамдан заявил телеканалу "Аль-Джазира", что палестинцы отвергают любую форму иностранного попечительства над Газой.

Ранее в феврале в Индонезии заявили, что страна может выйти из Совета мира, возглавляемого президентом США Дональдом Трампом, если такие цели, как стремление к независимости Палестины, не будут достигнуты.

