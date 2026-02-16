Производитель разведдронов раскритиковал траты правительства Германии на оружие

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В сфере обороны Германии есть мнение, что власти тратят слишком много денег на привычное оружие и не уделяют достаточно внимания новым военным технологиям вроде беспилотников, пишет Financial Times (FT).

"Потратить 500 млрд евро только в Германии, из которых 495 млрд уйдут оружейному концерну Rheinmetall и подобным компаниям, это не то, что нужно (...) денег достаточно, но мы тратим их не на то", - сказал FT основатель компании Quantum System по производству разведывательных дронов Флориан Зайбель.

По его словам, Берлину не удается тратить, сколько нужно, на БПЛА и автономные системы. Он подчеркнул, что власти "вложат сотни миллиардов в технику, которая будет ржаветь на свалках", а потомкам придется оплачивать долги, сделанные на ее производстве.

Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, признал, что необходимо делать "все больше инвестиций в инновации, больше инвестиций в новые технологии, больше сотрудничества со стартапами и больше взаимодействия между стартапами и Бундесвером".

"Если бы пять лет назад кто-то сказал нам, что дроны будут играть такую значимую и ключевую роль, никто бы не поверил и не смог бы этого представить", - сказал Писториус.

Инспектор сухопутных войск Бундевсвера Кристиан Фройдинг отметил, что военнослужащим по-прежнему нужны "традиционные системы вроде боевых танков, гаубиц". В то же время он согласился с тем, что военным также необходимо "поддерживать инновационный дух" и мыслить "немыслимыми категориями".

FT отмечает, что после многолетнего невыполнения целевых показателей НАТО по расходам на оборону Берлин выделил сотни миллиардов евро на перевооружение после 2022 года. Значительная часть этих средств пошла на такое вооружение как 35 американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и истребителей Eurofighter Typhoon, транспортные вертолеты Chinook, а также на новые корабли и подводные лодки; размещены и заказы на тысячи танков и бронемашин.

На Мюнхенской конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал, что Германия будет усиливать военное присутствие в Арктике и стремится в ближайшее время сделать свою армию сильнейшей среди всех европейских стран.