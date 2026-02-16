Лукашенко отметил понимание тактики Трампа на переговорах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии понимают тактику президента США Дональда Трампа; им удается решать существующие вопросы в переговорах с США, но не за счет России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Об этом сообщает "БелТА".

"Он (Трамп - ИФ) же сразу сказал: мир через силу. А тактика такая: нажать, потом отступить. Это его тактика", - сказал он.

"Мы это прекрасно чувствуем по переговорам с Соединенными Штатами Америки. И нам удается в этих переговорах решать свои проблемы", - отметил белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что "ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России".