ЕС планирует инвестировать в добычу ископаемого топлива в Алжире

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дан Йоргенсен обсуждал на прошлой неделе в Алжире вопрос об инвестициях в добычу углеводородных энергоносителей, подтвердила журналистам официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Наша промышленность все еще будет нуждаться в газе в ближайшие годы. Это факт, и мы учитываем его в наших усилиях по диверсификации поставок. Алжир входит в число наших самых важных партнеров", - сказала Итконен в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ей был задан вопрос, как ЕК совмещает проект вложений в ископаемое топливо, требующий многолетней реализации, с тем, что провозглашает поэтапный отказ от углеводородных энергоносителей и их импорта из третьих стран. Пресс-секретаря также спросили о параметрах обсуждавшегося проекта.

В ходе визита еврокомиссара Йоргенсена в Алжир, объяснила она, "состоялись политические договоренности". По вопросу деталей: стоимости, сроков и графика – всё это на данный момент прорабатывается экспертами Еврокомиссии и их алжирскими коллегами, сообщила представитель ЕК, не назвав никаких подробностей проекта.

"Но что касается нашей стратегии диверсификации относительно газа и нефти, – это становой хребет перехода к чистой энергии. Но мы ведем очень прозрачную и открытую политику: наша промышленность пока ещё нуждается в газе, в ископаемом топливе. Так будет еще в течение какого-то времени. И когда такой импорт необходим, нам кажется важным иметь настолько диверсифицированных поставщиков, насколько это возможно. И Алжир сыграет в этом свою роль", - заключила Итконен.

В конце января Йоргенсен заявил, что Евросоюз все больше обеспокоен ростом зависимости от американского СПГ.

"Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы - растет обеспокоенность", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Мы ведем переговоры со странами по всему миру, которые могут поставлять нам СПГ", - сообщил Йоргенсен.

Он объявил, что в ближайшие недели встретится с потенциальными поставщиками.