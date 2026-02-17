Трамп намерен "опосредованно" участвовать в переговорах с Ираном во вторник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет "опосредованно" участвовать во вторник в переговорах с Ираном по ядерной проблеме, на которых Вашингтон представляют его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

"Я буду участвовать в этих переговорах, опосредованно. И они будут очень важными", - заявил Трамп журналистам на борту самолета.

Американский лидер выразил надежду, что Тегеран хочет заключения соглашения с Вашингтоном, помня о последствиях своей жесткой позиции и прошлогодних американских бомбардировках страны.

"Они хотят заключить сделку. Я не думаю, что они хотят столкнуться с последствиями отказа от сделки", - подчеркнул президент.

"Иранцы - трудные переговорщики. (...) Надеюсь, они будут более разумны", - добавил Трамп.

Между тем портал Axios отмечает, что предстоящие переговоры "могут стать решающим моментом, который покажет, движутся ли две страны к новому ядерному соглашению или войне".

Американские чиновники сообщили порталу, что ожидают от Ирана во вторник "ощутимых уступок в отношении его ядерной программы".

Как сообщалось, США и Иран проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по ядерной проблеме.

Американскую сторону возглавит спецпосланник Трампа Уиткофф, иранскую сторону представит глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Оман выполняет функции посредника в контактах Вашингтона и Тегерана.

Предыдущий раунд переговоров между Ираном и США состоялся в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса.

Еще до начала нынешней серии переговоров США настаивали на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Однако по словам главы МИД Ирана, прошедшие в Омане переговоры ограничились обсуждением ядерного вопроса. Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

В понедельник ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали учения в Ормузском проливе, нацеленные, в частности, на рассмотрение сценариев ответных военных действий перед лицом возможных угроз безопасности и военных угроз в районе Ормузского пролива.

В 2025 году, после возвращения Трампа к власти, Иран и США провели серию переговоров, но не смогли найти компромисс по ядерной проблеме. После этого США при поддержке Израиля нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. По утверждению Трампа, их удалось полностью уничтожить.