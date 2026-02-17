Поиск

Трамп намерен "опосредованно" участвовать в переговорах с Ираном во вторник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет "опосредованно" участвовать во вторник в переговорах с Ираном по ядерной проблеме, на которых Вашингтон представляют его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

В миреВашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу ИранаЧитать подробнее

"Я буду участвовать в этих переговорах, опосредованно. И они будут очень важными", - заявил Трамп журналистам на борту самолета.

Американский лидер выразил надежду, что Тегеран хочет заключения соглашения с Вашингтоном, помня о последствиях своей жесткой позиции и прошлогодних американских бомбардировках страны.

"Они хотят заключить сделку. Я не думаю, что они хотят столкнуться с последствиями отказа от сделки", - подчеркнул президент.

"Иранцы - трудные переговорщики. (...) Надеюсь, они будут более разумны", - добавил Трамп.

Между тем портал Axios отмечает, что предстоящие переговоры "могут стать решающим моментом, который покажет, движутся ли две страны к новому ядерному соглашению или войне".

Американские чиновники сообщили порталу, что ожидают от Ирана во вторник "ощутимых уступок в отношении его ядерной программы".

Как сообщалось, США и Иран проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по ядерной проблеме.

Американскую сторону возглавит спецпосланник Трампа Уиткофф, иранскую сторону представит глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Оман выполняет функции посредника в контактах Вашингтона и Тегерана.

Предыдущий раунд переговоров между Ираном и США состоялся в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса.

Еще до начала нынешней серии переговоров США настаивали на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Однако по словам главы МИД Ирана, прошедшие в Омане переговоры ограничились обсуждением ядерного вопроса. Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

В понедельник ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали учения в Ормузском проливе, нацеленные, в частности, на рассмотрение сценариев ответных военных действий перед лицом возможных угроз безопасности и военных угроз в районе Ормузского пролива.

В 2025 году, после возвращения Трампа к власти, Иран и США провели серию переговоров, но не смогли найти компромисс по ядерной проблеме. После этого США при поддержке Израиля нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. По утверждению Трампа, их удалось полностью уничтожить.

США Дональд Трамп Иран переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

 Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

Трамп заявил, что Киеву стоит поскорее сесть за стол переговоров

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана

Третий раунд переговоров России, США и Украины начнется в Женеве во вторник

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

 США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

MOL просит освободить стратегические запасы нефти после остановки поставок по "Дружбе"

Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%

 Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%

Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

 Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8427 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });