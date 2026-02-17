В Женеве состоится новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблеме

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - США и Иран проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по ядерной проблеме.

Американскую сторону возглавит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую сторону представит глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Оман выполняет функции посредника в контактах Вашингтона и Тегерана.

Накануне нового раунда переговоров Аракчи обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси иранскую ядерную программу, а также провел переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в понедельник, что американская сторона выработала более реалистичную позицию относительно иранского ядерного вопроса. "В этом раунде переговоров мы представим полную команду: политическую, юридическую, экономическую и техническую", - отметил Багаи.

Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Иран готов на компромиссы для достижения ядерной договоренности с США, если американцы будут готовы обсуждать снятие санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио, со своей стороны, заявлял, что Вашингтон пока настроен решать ядерную проблему Ирана путем дипломатии.

Предыдущий раунд переговоров между Ираном и США состоялся в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса.

Еще до начала нынешней серии переговоров США настаивали на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Однако по словам главы МИД Ирана, прошедшие в Омане переговоры ограничились обсуждением ядерного вопроса. Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

В понедельник ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали учения в Ормузском проливе, нацеленные, в частности, на рассмотрение сценариев ответных военных действий перед лицом возможных угроз безопасности и военных угроз в районе Ормузского пролива.

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху принял решение отправить для усиления американской группировки на Ближнем Востоке второй авианосец - USS Gerald R. Ford. Находящемуся в Карибском море авианосцу потребуется три - четыре недели, чтобы добраться до Ближнего Востока. По данным портала, это совпадает со сроками, о которых упоминал Трамп, когда высказывал желание уже в марте окончательно определиться с соглашением с Ираном.

Позднее Трамп подтвердил, что США задействуют второй авианосец, который перебросят на Ближний Восток, в том случае, если Вашингтон не добьется соглашения с Ираном.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ) одобрили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был призван регулировать мирную иранскую ядерную программу. СВПД также предусматривал введение серии ограничений и проверок для этой программы.

Трамп в 2018 году в ходе своего первого президентского срока вышел из СВПД: он считал это соглашение неудачным. Далее Вашингтон приступил к политике ужесточения санкций против Ирана, чтобы подтолкнуть его к заключению соглашения по атому уже на условиях Трампа. Тем не менее, такое соглашение не удалось заключить ни во время первого срока Трампа, ни тогда, когда на посту президента США был Джо Байден. Иран, со своей стороны, наращивал работу над ядерной программой, продолжая при этом заверять, что она - исключительно мирная.

В 2025 году, после возвращения Трампа к власти, Иран и США провели серию переговоров, но не смогли найти компромисс по ядерной проблеме. После этого США при поддержке Израиля нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. По утверждению Трампа, их удалось полностью уничтожить.