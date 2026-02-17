Поиск

Макрон в Индии обсудит поставки французских истребителей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дели, где, в частности, обсудит готовящуюся сделку по закупке Индией французских истребителей, пишет Finacial Times (FT).

Газета называет обсуждаемую покупку 114 истребителей Rafale на сумму $35 млрд крупнейшей оборонной сделкой в истории Индии".

"Но переговоры в последнюю минуту по деталям, включая цену, могут помешать подписанию соглашения во время визита Макрона", - сказали FT индийские чиновники.

Также сделка станет крупнейшим единичным экспортным заказом для французского производителя самолетов Dassault Aviation, почти сравнявшись с количеством Rafale, находящихся на вооружении вооруженных сил самой Франции.

FT напоминает, что на прошлой неделе Минобороны Индии одобрило покупку Rafale. Однако индийские источники газеты допустили, что объявление о закупке "может быть отложено, поскольку стороны ведут переговоры о цене".

"Сделка заключается в решающий момент для обеих сторон. Европа пытается оживить оборонную промышленность, в то время как президент США Дональд Трамп сеет сомнения в прочности трансатлантического союза безопасности", - пишет FT.

Издание отмечает, что Индия, крупнейший в мире импортер вооружений, "отчаянно нуждается в модернизации и расширении парка истребителей, ее ВВС в настоящий момент располагают менее чем 30 истребительными эскадрильями, что значительно ниже давней целевой планки в 42 эскадрильи".

Ожидается, пишет FT, что сделка будет предусматривать участие французского концерна Dassault в сборке значительной части истребителей и их комплектующих в Индии, что укрепит стремления Дели развивать собственную оборонную промышленность.

