Ряд стран ЕС выступил против внесения в санкционные списки по РФ портов Грузии и Индонезии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые страны ЕС возражают против включения в "черные списки" в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ порта Кулеви в Грузии и порта в Индонезии, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Италия и Венгрия высказали особое беспокойство в связи с портом Кулеви в Грузии, а Греция и Мальта проявляют нерешительность по поводу порта в Индонезии", - информирует агентство.

Ранее EUobserver со ссылкой на служебные документы передавал, что в ЕС предлагают ввести санкции против порта Каримун в Индонезии.

В свою очередь один из источников агентства пояснил, что Италия не хочет вводить санкции против порта Кулеви, поскольку оттуда поступает газ из Азербайджана.

Кроме того, Испания и Италия не хотят видеть в санкционных списках банк с Кубы, название которого Bloomberg не уточняет. Источники утверждают, что он единственный работает с иностранной валютой на Кубе, обслуживает граждан ЕС и дипломатов, которым может понадобиться помощь.

Вместе с тем, как стало известно ранее, Греция и Мальта выразили опасения в связи с предложением заменить "потолок цен" на нефть РФ запретом европейским компаниями оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти РФ морем, такие как перевозки и страхование. Bloomberg поясняет, что этот возможный шаг зависит от поддержки G7, причем США не проявляли желание связывать себя четкими обязательствами.

Представители Италии и Греции информацию комментировать не стали.

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.