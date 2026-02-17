Второй раунд переговоров Ирана и США в Женеве завершился

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Второй раунд непрямых переговоров в Женеве между Вашингтоном и Тегераном по ядерной проблематике завершился во вторник. Об этом написал журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Ранее телеканал Press TV передавал со ссылкой на представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, что делегация Ирана готова оставаться в Женеве несколько дней или даже недель, если это будет необходимо для достижения соглашения.

Багаи добавил, что Тегеран надеется, что Вашингтон продемонстрирует "такой же уровень серьезности и благих намерений".

Американскую делегацию на переговорах возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую сторону представляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи.