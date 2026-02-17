Поиск

ЕК может созвать совещание из-за прекращения поставок трубопроводной нефти РФ в Венгрию и Словакию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия уведомила Еврокомиссию (ЕК), что желает запросить временное исключение из регламента по санкциям в отношении РФ, чтобы импортировать российскую нефть по нефтепроводу "Адрия" через Хорватию, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Она пояснила во вторник на брифинге в Брюсселе, что просьба вызвана нарушением поставок через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию.

"Энергетическая безопасность является для нас приоритетом. Это для нас абсолютный приоритет, над которым всегда работаем, и мы остаемся в контакте со всеми сторонами, затронутыми этим инцидентом и его последствиями. Мы отслеживаем ситуацию, и мы также готовы созвать совещание координационной группы по нефти, чтобы обсудить последствия нарушения снабжения, как и альтернативы для поставок нефти", - сказала пресс-секретарь.

"И я также подчеркну, что нет рисков в краткосрочной перспективе для безопасности энергоснабжения, потому что оба государства-члена - Венгрия и Словакия - в любом случае имеют чрезвычайные запасы нефти на 90 дней", - продолжила Итконен.

По ее словам, ЕК находится в контакте с Украиной в том, что касается времени, необходимого для ремонта нефтепровода, чтобы быть в курсе, когда его можно будет задействовать снова. Контакты поддерживаются также с Венгрией и Словакией.

Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.


