В Грузии задержаны сотрудники колл-центра, финансировавшего оппозиционные СМИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Грузии выявила очередной колл-центр, занимавшийся мошенничеством и отмыванием денег, задержаны десять человек, в их числе редактор оппозиционного издания "Хроника плюс" Элисо Киладзе, сообщил на брифинге прокурор Михаил Садрадзе.

"Обвинение в покровительстве данного колл-центра будет предъявлено бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе, скрывающемуся от правосудия по ранее предъявленному обвинению в организации заказного убийства", - заявил прокурор.

По его словам, крупные средства, добытые мошенническим путем, направлялись и на финансирование различных оппозиционных СМИ.

"Колл-центр в Тбилиси имел русскоязычные, англоязычные и немецкоязычные отделения. Операторы колл-центра по указанию своих начальников заманивали пользователей на поддельные торговые платформы, обещая выгодные инвестиции", - сказал Садрадзе.

Следствие установило, что в результате преступной деятельности колл-центра только в 2020-2023 годах было присвоено криптовалюты на сумму около 9,5 миллионов долларов.

"Задержанным членам преступной организованной группы грозит срок от 9 до 12 лет лишения свободы", - сказал прокурор.