Поиск

Стокгольм усмотрел в политике США противоречие ценностям международного права

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила в Риксдаге, что политика США противоречит ценностям глобального сотрудничества и международного права, включая претензии Вашингтона на Гренландию. Об этом говорится в заявлении правительства Швеции по внешней политике.

"Соединенные Штаты все чаще ведут себя так, что наносят ущерб доверию и противоречат европейским ценностям глобального сотрудничества и международного права", - сказала глава МИД.

По ее словам, архитектура политики безопасности, "международные правила игры и свободная торговля, которые сделали такие страны, как Швеция, безопасными и богатыми, подвергаются сомнению".

"Мы видим серьезные нарушения международного права. Соединенные Штаты имеют решающее значение для безопасности и процветания Швеции и Европы, но отношения Европы с Соединенными Штатами вступают в новую эру", - отметила Стенергард.

Глава МИД считает, что администрация президента США Дональда Трампа заняла жесткую позицию по отношению к своим союзникам в Европе, в том числе через угрозы аннексии Гренландии у Дании. "Швеция не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности наших соседних стран. Только Дания и Гренландия принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - подчеркнула глава МИД.

"Правительство заявляет, что трансатлантическое сообщение претерпевает изменения, и поэтому оно развивает более тесные отношения с союзниками и партнерами в непосредственной близости Швеции", - добавила Стенергард.

МИД Дания Гренландия США Швеция Мария Мальмер Стенергард
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ назвал закупку Индией российских углеводородов выгодной обеим сторонам

Делегация РФ в Женеве получила указания действовать в духе Анкориджа

Источник сообщил, что переговорная группа РФ возвращается в среду из Женевы в Москву

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

 Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

Второй день переговоров России, США и Украины начался в Женеве

Такаити переизбрали на пост премьера Японии

 Такаити переизбрали на пост премьера Японии

Ватикан отклонил приглашение Трампа войти в Совет мира

 Ватикан отклонил приглашение Трампа войти в Совет мира

Начало встречи делегаций РФ-США-Украина ожидается в 11:00 по московскому времени

Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" на переговорах по Украине

 Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" на переговорах по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });