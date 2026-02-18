Стокгольм усмотрел в политике США противоречие ценностям международного права

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила в Риксдаге, что политика США противоречит ценностям глобального сотрудничества и международного права, включая претензии Вашингтона на Гренландию. Об этом говорится в заявлении правительства Швеции по внешней политике.

"Соединенные Штаты все чаще ведут себя так, что наносят ущерб доверию и противоречат европейским ценностям глобального сотрудничества и международного права", - сказала глава МИД.

По ее словам, архитектура политики безопасности, "международные правила игры и свободная торговля, которые сделали такие страны, как Швеция, безопасными и богатыми, подвергаются сомнению".

"Мы видим серьезные нарушения международного права. Соединенные Штаты имеют решающее значение для безопасности и процветания Швеции и Европы, но отношения Европы с Соединенными Штатами вступают в новую эру", - отметила Стенергард.

Глава МИД считает, что администрация президента США Дональда Трампа заняла жесткую позицию по отношению к своим союзникам в Европе, в том числе через угрозы аннексии Гренландии у Дании. "Швеция не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности наших соседних стран. Только Дания и Гренландия принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - подчеркнула глава МИД.

"Правительство заявляет, что трансатлантическое сообщение претерпевает изменения, и поэтому оно развивает более тесные отношения с союзниками и партнерами в непосредственной близости Швеции", - добавила Стенергард.