Премьер Дании полагает, что Трамп не отказался от намерений взять под контроль Гренландию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Дании Метте Фредирексен в субботу заявила, что, по ее мнению, американский президент Дональд Трамп по-прежнему преследует цель присоединить Гренландию - самоуправляемую датскую территорию - к США.

"Я думаю, что желание президента США точно такое же", - цитирует The Guardian ее слова на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что Трамп "очень серьезно" настроен в отношении установления контроля над Гренландией. В то же время премьер сказала, что хотя она готова обсуждать усиление безопасности в Арктике, но есть пределы и таким инициативам.

Фредирексен напомнила, что жители Гренландии высказались против вхождения в состав США.

Изначально Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, являющаяся частью Дании, вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей как Дании, так и Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах о компромиссном варианте.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Мюнхен Норвегия Германия Тор Сандвик Борис Писториус

Купить подписку на профессиональную лентуПодписаться на рассылку главных новостей сайтаПолучать оперативные новости в официальном канале

В России 16:36, 14 февраля 2026

Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона в связи с масштабностью повреждений, нанесенных объектам энергохозяйства в результате ракетного обстрела города со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После детального анализа наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, полученных объектами энергохозяйства, стало ясно: дома Белгорода, подключенные к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал он в видеосообщении, размещенном в телеграм-канале по итогам прошедшего в субботу заседания оперштаба.

При этом, отметил Гладков, сохраняется подача холодной воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии - как от постоянных, так и резервных источников энергообеспечения.

По его данным, ремонтные бригады продолжают восстановление пострадавших энергообъектов, в связи с чем в субботу и в первой половине дня воскресенья возможны веерные отключения электроэнергии, которые затронут Белгород, Белгородский, Шебекинский, Прохоровский, Губкинский и Корочанский округа.

Кроме того, губернатор проинформировал, что пункты обогрева, развернутые в областном центре сегодня продолжат свою работу до утра 16 февраля.

В России14 февраля 2026Число пострадавших при ракетной атаке на Белгород выросло до шестиЧитать подробнее

Ранее Гладков сообщил, что вечером в пятницу Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением 10 боеприпасов. Удар пришелся по территории энергообъекта, на котором погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Серьезные повреждения были нанесены энергетической инфраструктуре. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.

Белгородская область Вячеслав Гладков Белгород

Купить подписку на профессиональную лентуПодписаться на рассылку главных новостей сайтаПолучать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

14 февраля 12:06

Число пострадавших при ракетной атаке на Белгород выросло до шести

13 февраля 23:00

Число пострадавших в результате ракетного удара по Белгороду достигло 5 человек

13 февраля 21:22

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека

Самое читаемое

Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

Суд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и дома по делу Тимура Иванова

Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

Реклама • a7.ru

Новости

14 февраля, 17:17

Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

14 февраля, 14:53

В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

14 февраля, 13:01

Стармер признал, что Европе будет трудно заместить роль США в ее безопасности

14 февраля, 12:39

Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

14 февраля, 11:54

Рубио заявил, что на переговорах по Украине остались самые сложные вопросы

14 февраля, 10:52

Поврежден соединяющий Польшу и Швецию подводный электрокабель в Балтийском море

14 февраля, 10:50

В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

14 февраля, 09:50

Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ

14 февраля, 08:35

Что случилось этой ночью: суббота, 14 февраля

14 февраля, 04:55

США и Иран проведут переговоры в Женеве 17 февраля

Хроники событий

Олимпийские игры 202662 материалов

Военная операция на Украине8402 материалов

Инфляция в России137 материалов

Разлив мазута в Керченском проливе462 материалов

Ставка ЦБ РФ82 материалов

Умершие знаменитости429 материалов

Обострение палестино-израильского конфликта2515 материалов

Нападения в школах и вузах274 материалов

Протесты в Гонконге65 материалов

Протесты в Иране70 материалов

Дипломатическое противостояние242 материалов

❮❯

Контакты Об "Интерфаксе" Пресс-центр Вакансии Реклама на сайте Мероприятия

Copyright © 1991—2026 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание "Интерфакс.ру". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84928 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.03.2023. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Сайт Interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Продукты информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

X-Compliance

СКАУТ

Маркер

АСТРА

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

RUDATA

Центр раскрытия корпоративной информации

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Условия использования информации

Выходные данные

Дизайн – Motka.ru



