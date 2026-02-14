Премьер Дании полагает, что Трамп не отказался от намерений взять под контроль Гренландию
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Дании Метте Фредирексен в субботу заявила, что, по ее мнению, американский президент Дональд Трамп по-прежнему преследует цель присоединить Гренландию - самоуправляемую датскую территорию - к США.
"Я думаю, что желание президента США точно такое же", - цитирует The Guardian ее слова на Мюнхенской конференции по безопасности.
Она отметила, что Трамп "очень серьезно" настроен в отношении установления контроля над Гренландией. В то же время премьер сказала, что хотя она готова обсуждать усиление безопасности в Арктике, но есть пределы и таким инициативам.
Фредирексен напомнила, что жители Гренландии высказались против вхождения в состав США.
Изначально Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, являющаяся частью Дании, вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей как Дании, так и Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах о компромиссном варианте.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.
Мюнхен Норвегия Германия Тор Сандвик Борис Писториус
Купить подписку на профессиональную лентуПодписаться на рассылку главных новостей сайтаПолучать оперативные новости в официальном канале
В России 16:36, 14 февраля 2026
Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Антон Вергун/ТАСС
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона в связи с масштабностью повреждений, нанесенных объектам энергохозяйства в результате ракетного обстрела города со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"После детального анализа наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, полученных объектами энергохозяйства, стало ясно: дома Белгорода, подключенные к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал он в видеосообщении, размещенном в телеграм-канале по итогам прошедшего в субботу заседания оперштаба.
При этом, отметил Гладков, сохраняется подача холодной воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии - как от постоянных, так и резервных источников энергообеспечения.
По его данным, ремонтные бригады продолжают восстановление пострадавших энергообъектов, в связи с чем в субботу и в первой половине дня воскресенья возможны веерные отключения электроэнергии, которые затронут Белгород, Белгородский, Шебекинский, Прохоровский, Губкинский и Корочанский округа.
Кроме того, губернатор проинформировал, что пункты обогрева, развернутые в областном центре сегодня продолжат свою работу до утра 16 февраля.
В России14 февраля 2026Число пострадавших при ракетной атаке на Белгород выросло до шестиЧитать подробнее
Ранее Гладков сообщил, что вечером в пятницу Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением 10 боеприпасов. Удар пришелся по территории энергообъекта, на котором погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Серьезные повреждения были нанесены энергетической инфраструктуре. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.
Белгородская область Вячеслав Гладков Белгород
Купить подписку на профессиональную лентуПодписаться на рассылку главных новостей сайтаПолучать оперативные новости в официальном канале
Новости по теме
14 февраля 12:06
Число пострадавших при ракетной атаке на Белгород выросло до шести
13 февраля 23:00
Число пострадавших в результате ракетного удара по Белгороду достигло 5 человек
13 февраля 21:22
В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека
Самое читаемое
Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы
Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram
Суд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и дома по делу Тимура Иванова
Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе
Реклама • a7.ru
Новости
14 февраля, 17:17
Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны
14 февраля, 14:53
В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер
14 февраля, 13:01
Стармер признал, что Европе будет трудно заместить роль США в ее безопасности
14 февраля, 12:39
Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной
14 февраля, 11:54
Рубио заявил, что на переговорах по Украине остались самые сложные вопросы
14 февраля, 10:52
Поврежден соединяющий Польшу и Швецию подводный электрокабель в Балтийском море
14 февраля, 10:50
В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами
14 февраля, 09:50
Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ
14 февраля, 08:35
Что случилось этой ночью: суббота, 14 февраля
14 февраля, 04:55
США и Иран проведут переговоры в Женеве 17 февраля
Хроники событий
Олимпийские игры 202662 материалов
Военная операция на Украине8402 материалов
Инфляция в России137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе462 материалов
Ставка ЦБ РФ82 материалов
Умершие знаменитости429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта2515 материалов
Нападения в школах и вузах274 материалов
Протесты в Гонконге65 материалов
Протесты в Иране70 материалов
Дипломатическое противостояние242 материалов
❮❯
Контакты Об "Интерфаксе" Пресс-центр Вакансии Реклама на сайте Мероприятия
Copyright © 1991—2026 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание "Интерфакс.ру". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84928 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.03.2023. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Сайт Interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.
Продукты информационной группы "Интерфакс"
Информация о компаниях, товарах и людях
СПАРК
X-Compliance
СКАУТ
Маркер
АСТРА
Новости и рынки
Новости "Интерфакса"
СКАН
RUDATA
Центр раскрытия корпоративной информации
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Выходные данные
Дизайн – Motka.ru