В Кремле заявили об энергетическом шантаже Венгрии со стороны Украины

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия находится в контакте с покупателями нефти в Венгрии, но наблюдает энергетический шантаж со стороны Украины в адрес Будапешта, что осложняет ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что, конечно, определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена ЕС, Венгрии, имеет место. Мы в контакте с покупателями, но здесь ситуация именно осложняется такой позицией Украины", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, рассматривает ли Россия как возможность наращивание поставок нефти в Венгрию через Хорватию.

"Это, разумеется, вопросы, которые обсуждают на корпоративном уровне компании, которые обеспечивают поставки, и имеют контрактные обязательства", - сказал представитель Кремля.

Ранее Венгрия и Словакия попросили Хорватию организовать транзит российской нефти по хорватской территории, после того как поставки нефти по трубопроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января 2026 года.

"Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения поставок по трубопроводу", - пояснил он.

Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.

