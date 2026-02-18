Хассетт раскритиковал доклад ФРБ Нью-Йорка о последствиях пошлин для бизнеса и граждан США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт раскритиковал недавний доклад Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, в котором говорится, что основная часть нагрузки, вызванная повышением пошлин на импорт в США в 2025 году, легла на плечи американских компаний и потребителей.

В интервью CNBC он заявил, что авторов доклада, по его мнению, следует привлечь к ответственности.

По словам Хассетта, экономисты ФРБ Нью-Йорка проигнорировали ключевые аспекты того, как работают пошлины, и сфокусировались исключительно на ценах. Он отметил, что исследование должно было учесть положительный эффект пошлин для заработных плат и выгоды, которые американские компании получают при переносе производства в США.

"Этот доклад - позор. По-моему, это худшая работа из всех, что я видел в истории Федеральной резервной системы. Люди, причастные к этому исследованию, должны быть привлечены к ответственности, поскольку они опубликовали выводы, создавшие большой резонанс, на основании анализа, который не приняли бы даже на первом семестре курса по экономике", - заявил Хассетт.

Доклад, опубликованный ФРБ Нью-Йорка 12 февраля, показал, что в январе-августе 2025 года порядка 94% расходов, связанных с подъемом пошлин, было переложено на американский бизнес и потребителей. Этот показатель снизился до 92% в сентябре-октябре и до 86% в ноябре.

Эксперты оценивали, снижали ли страны-экспортеры свои цены (то есть брали тарифные издержки на себя), или же повышали цены, перекладывая увеличение пошлин на потребителей, отмечает CNBC.

Хассетт настаивает, что пошлины оказали незначительное влияние на цены и способствовали повышению уровня жизни американцев.

"Цены пошли вниз, инфляция со временем замедлилась. Стоимость импорта существенно уменьшилась в первой половине года и затем стабилизировалась, а реальные зарплаты в среднем увеличились на $1400 в прошлом году, и это означает, что экономика выиграла от пошлин", - сказал он.