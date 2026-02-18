Поиск

США перебросили в Саудовскую Аравию два "летающих радара" на фоне напряженности с Ираном

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США E-3 Sentry AWACS в среду прибыли на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

В миреВозможная военная акция США против Ирана может стать масштабной и длительнойЧитать подробнее

Как сообщает портал Itamilradar, накануне "летающие радары" после трансатлантического перелета из США сделали промежуточную посадку на авиабазе Милденхолл в Великобритании.

Западные СМИ отмечают, что многие аналитики рассматривают прибытие самолетов AWACS как один из последних "недостающих элементов", необходимых для проведения военной операции США против Ирана.

США Иран Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия, США и Украина достигли значимого прогресса на переговорах в Женеве

В Венгрии заявили о наличии запасов нефти более чем на три месяца

Что произошло за день: среда, 18 февраля

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Транспортные самолеты ВВС США за два дня совершили 30 рейсов с грузами на Ближний Восток

Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

 Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после переговоров по Украине

Иран заинтересован в импорте газа из РФ, несмотря на собственную рекордную добычу

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину

 Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8450 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 88 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });