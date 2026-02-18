США перебросили в Саудовскую Аравию два "летающих радара" на фоне напряженности с Ираном

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США E-3 Sentry AWACS в среду прибыли на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Как сообщает портал Itamilradar, накануне "летающие радары" после трансатлантического перелета из США сделали промежуточную посадку на авиабазе Милденхолл в Великобритании.

Западные СМИ отмечают, что многие аналитики рассматривают прибытие самолетов AWACS как один из последних "недостающих элементов", необходимых для проведения военной операции США против Ирана.