Трамп провел совещание по Ирану со своими советниками

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп созвал своих главных советников в среду на совещание по ситуации с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Трамп был проинформирован о ядерных переговорах, состоявшихся ранее на этой неделе в Женеве, и группа обсудила дальнейшие шаги", - отмечает портал.

По данным источников, на встрече присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, Джаред Кушнер и другие высокопоставленные чиновники.

Один из чиновников заявил Axios, что иранцам необходимо вернуться к администрации Трампа к концу месяца с пакетом мер, которые устранят опасения, высказанные США в Женеве относительно их ядерной программы.

"Министр иностранных дел Ирана рассказал Кушнеру и Уиткоффу много позитивного, но дьявол кроется в деталях. Мяч на стороне Ирана, так что давайте посмотрим", - сказал чиновник.

Другой собеседник портала сообщил, что переговоры в Женеве были "ничем не примечательными".

При этом источники выразили мнение, что в случае неудачи переговоров военная операция США в Иране будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

Собеседники также сообщили о планах Рубио посетить Израиль в конце месяца для переговоров по Ирану.