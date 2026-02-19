Трамп пока не принял решение об ударе по Ирану

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Израиле считают, что президент США Дональд Трамп пока не принял решение по дальнейшим действиям в отношении Ирана, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Источники дали понять: в Израиле сложилось впечатление, что президент Трамп еще не принял окончательного плана действий, даже если его разочарование по поводу переговорной позиции Ирана на этой неделе делает возможное нападение США на Тегеран более вероятным", - сообщает издание.

Трамп, согласно публикации, сейчас обдумывает рациональность начала "гораздо более длительной кампании, в которой (...) более широкие цели смены режима могут быть не реализованы".

Тем не менее, большинство источников признает, что Трамп непредсказуем, и даже неизбежное нападение нельзя полностью исключить.

Между тем, по данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

"Высокопоставленные чиновники по национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам уже в субботу, однако сроки начала любых действий, вероятно, выйдут за рамки этих выходных", - передает телеканал со ссылкой на источники.

По словам чиновников, Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении удара.

Эти обсуждения источники называют "подвижными и продолжающимися", указывая, что в Белом доме "взвешивают риски эскалации, политические и военные последствия сдержанности".

Во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно.