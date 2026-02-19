Поиск

Президент Бразилии увидел риски превращения ИИ в инструмент политического доминирования

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сосредоточение вычислительных возможностей и данных у немногих государств и отдельных компаний угрожает превращением искусственного интеллекта в инструмент политического и экономического доминирования, полагает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Как передает EFE, об этом он заявил на саммите по ИИ в Дели.

"Когда немногие контролируют алгоритмы и цифровую инфраструктуру, мы говорим не об инновациях, но о доминировании. Данные, генерируемые нашими гражданами, присваиваются без должной отдачи в виде добавленной стоимости на территориях наших стран", - сказал он.

Лула да Силва призвал поставить человека в центр всех технологических решений. Он выступил в защиту международного управления, возглавляемого ООН, назвав ее единственной площадкой, обладающей достаточными полномочиями для того, чтобы гарантировать всестороннее и инклюзивное развитие в цифровую эпоху.

Луис Инасиу Лула да Силва Дели Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

 В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

 Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

США готовы к удару по Ирану в выходные, но Трамп еще не принял решения о военной операции

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

В определении режима прекращения огня на Украине наметился прогресс

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

 WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });