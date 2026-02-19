Президент Бразилии увидел риски превращения ИИ в инструмент политического доминирования

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сосредоточение вычислительных возможностей и данных у немногих государств и отдельных компаний угрожает превращением искусственного интеллекта в инструмент политического и экономического доминирования, полагает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Как передает EFE, об этом он заявил на саммите по ИИ в Дели.

"Когда немногие контролируют алгоритмы и цифровую инфраструктуру, мы говорим не об инновациях, но о доминировании. Данные, генерируемые нашими гражданами, присваиваются без должной отдачи в виде добавленной стоимости на территориях наших стран", - сказал он.

Лула да Силва призвал поставить человека в центр всех технологических решений. Он выступил в защиту международного управления, возглавляемого ООН, назвав ее единственной площадкой, обладающей достаточными полномочиями для того, чтобы гарантировать всестороннее и инклюзивное развитие в цифровую эпоху.