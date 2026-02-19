Трамп считает, что вопрос о соглашении с Ираном прояснится в течение 10 дней

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация с заключением соглашения с Ираном по ядерной программе станет более ясной в ближайшие 10 дней. Он заявил об этом на заседании Совета мира.

"В течение, наверное, следующих 10 дней вы увидите, заключим ли мы сделку", - сказал он.

"В течение многих лет подтверждалось, что непросто достичь существенного соглашения, но нам нужно выработать такое, - отметил Трамп. - Иначе произойдут плохие события".

По словам президента, его представители - спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер - ведут активную работу по этому направлению. Он добавил, что у них "хорошие отношения с представителями Ирана".

Он добавил, что нельзя допустить, чтобы у Ирана был доступ к ядерному оружию. "Нельзя, чтобы они получили ядерное оружие. И им об этом ясно сообщили", - сказал Трамп.