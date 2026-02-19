Польский премьер призвал сограждан срочно покинуть Иран

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Дональд Туск в четверг призвал находящихся в Иране поляков немедленно покинуть страну. Его слова приводит польский телеканал Polsat.

Премьер-министр заявил, что в условиях возможного удара США по Ирану никто не сможет гарантировать возможность эвакуации.

"Я не хочу никого пугать возможными событиями, но все мы знаем, о чем я говорю. Возможность конфликта вполне реальна, и через несколько десятков часов об эвакуации не будет и речи", - отметил Дональд Туск.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак: "США направляют значительное количество истребителей и самолетов поддержки на Ближний Восток, собирая самое большое количество военно-воздушных сил в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году".

Газета уточняет, что США направляет в регион истребители F-22 и F-35, а также самолёты управления и координации. Кроме того, на пути в регион находится второй авианосец США.

По словам осведомленных собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

Ранее ряд СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям в отношении Ирана. Тем не менее большинство источников признают, что Трамп непредсказуем, и отмену даже, казалось бы, неизбежного нападения нельзя полностью исключить.