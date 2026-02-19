В Кремле выразили надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Ирана

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что политико-дипломатические средства и переговоры будут превалировать при поисках урегулирования ситуации вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия продолжает развивать отношения с Ираном. И, делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности и к принятию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных при урегулировании тех или иных проблем", - сказал Песков в четверг журналистам.

Он подчеркнул, что в регионе "беспрецедентная эскалация напряженности". "Но мы все-таки рассчитываем на то, что политико-дипломатические средства и переговоры будут дальше превалировать при поисках урегулирования", - сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, беспокоит ли Кремль усиление американского военного контингента на Ближнем Востоке и как Россия будет действовать в случае удара США по Ирану.