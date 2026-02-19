Поиск

В Кремле выразили надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Ирана

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что политико-дипломатические средства и переговоры будут превалировать при поисках урегулирования ситуации вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреNYT сообщила о подготовке Израиля к возможному совместному удару с США по ИрануЧитать подробнее

"Россия продолжает развивать отношения с Ираном. И, делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности и к принятию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных при урегулировании тех или иных проблем", - сказал Песков в четверг журналистам.

Он подчеркнул, что в регионе "беспрецедентная эскалация напряженности". "Но мы все-таки рассчитываем на то, что политико-дипломатические средства и переговоры будут дальше превалировать при поисках урегулирования", - сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, беспокоит ли Кремль усиление американского военного контингента на Ближнем Востоке и как Россия будет действовать в случае удара США по Ирану.

Дмитрий Песков Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей

В Кремле заявили о непубличном характере переговоров по Украине

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

 Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии

 Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии

МВД с начала года предотвратило в РФ 21 нападение в образовательных организациях

Уголовное дело возбуждено после нападения школьника с ножом в Прикамье

ФСБ выявила террористическую ячейку, созданную заключенными колонии в Забайкалье

Ученик ранен ножом в одной из школ Пермского края

Таиланд выдал РФ обвиняемого в мошенничестве с госконтрактами россиянина

Резервуар с нефтепродуктами загорелся после атаки БПЛА на нефтебазу в Псковской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });