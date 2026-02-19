Гросси предупредил, что шансы мирного решения ядерной проблемы Ирана близки к исходу

МАГАТЭ предложило несколько вариантов решения, сказал он

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке означает, что возможности добиться дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы на исходе, заявил Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя прошедшие 16 февраля переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

"Времени немного, однако мы работаем над чем-то конкретным. МАГАТЭ предложило несколько вариантов решения проблемы", - сказал он.

17 февраля Гросси встретился в Женеве с представителями президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что возвращение специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе, которые Израиль и США атаковали в июне 2025 года, и заключение соглашения связаны.

"Соглашения не может быть, если МАГАТЭ не сможет проверять его соблюдение (...) нам нужно предоставлять неопровержимые данные инспекций ", - сказал Гросси.

В Женеве 17 февраля прошел второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно. Но позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

Американские СМИ передают, что военные США могут быть готовы к ударам по Ирану в скором времени, но Трамп такого решения еще не принял.