В ЕС не теряют надежды на дипломатическое урегулирование иранской проблемы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз приветствует переговоры между США и Ираном и рассчитывает на дипломатическое решение иранской ядерной проблемы, заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Нас обнадеживают подвижки, отмеченные на переговорах между Ираном и Соединенными Штатами, которые мы полностью поддерживаем. Евросоюз убежден, что решение иранского ядерного вопроса может быть достигнуто только путем переговоров, то есть через дипломатию, - сказал он. - Настало время, чтобы Иран показал, что он действительно желает ответить на обеспокоенности международного сообщества".

Аль-Ануни сообщил, что ЕС поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами и готов "содействовать любому демократическому процессу".

По его словам, военная эскалация может иметь очень тяжелые последствия для региональной стабильности.

"Евросоюз полностью привержен миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Все стороны должны уважать международное право, проявлять сдержанность и избегать принятия мер, которые могли бы привести к эскалации на Ближнем Востоке", - заключил аль-Ануни.

В Женеве 17 февраля прошел второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно. Но позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

Американские СМИ передают, что военные США могут быть готовы к ударам по Ирану в скором времени, но президент Дональд Трамп такого решения пока еще не принял.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке означает, что возможности добиться дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы на исходе.