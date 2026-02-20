Британия не разрешила США использовать свою базу на Кипре для ударов по Ирану

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания не дала разрешение Соединенным Штатам на использование своей авиабазы Акротири на Кипре в случае проведения военной операции против Ирана, сообщает Sky News.

Это уже третья база, которую Лондон не разрешает использовать США для нанесения авиаударов по Ирану.

"Великобритания не собирается поддерживать какую-либо наступательную военную операцию США", - сообщили правительственные источники Sky News

Times ранее писала, что Лондон заблокировал просьбу Вашингтона разрешить использовать британские базы на острове Диего-Гарсии в Индийском океане и Фэрфорд в Англии, где регулярно размещаются стратегические бомбардировщики ВВС США. По условиям давних двусторонних соглашений, эти базы могут использоваться для военных операций против третьих стран только в том случае, если это заранее согласовано с правительством Великобритании.

По данным газеты, Лондон мотивировал свои действия опасениями, что разрешение на использование баз для ударов по Ирану будет считаться нарушением международного права.