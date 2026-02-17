Еврокомиссия настаивает на скорейшем утверждении 20-го пакета санкций против РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) считают необходимым не затягивать вопрос с утверждением 20-го пакета санкций в отношении России.

"Помимо поддержки Украины, мы продолжаем оказывать максимальное давление на военную экономику России. Европейская комиссия предложила 20-й пакет санкций, включающий новые меры, направленные на энергетику, финансовые услуги и торговлю", - сказал член ЕК по экономике Валдис Домбровскис во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

"Мы призываем государства-члены оперативно одобрить этот новый пакет", - подчеркнул Домбровскис.

Ранее на брифинге Еврокомиссии официальный представитель главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни в ответ на вопрос о том, будет ли утвержден этот пакет, как заявлялось, к 24 февраля, заверил, что такая цель сохраняется.

"Государства-члены его обсуждают", - сказал пресс-секретарь Каи Каллас.