США перебросили в Саудовскую Аравию в общей сложности шесть "летающих радаров"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты за последние дни перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии в общей сложности шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Последняя их пара прибыла в Саудовскую Аравию накануне после трансатлантического перелета из США и промежуточной посадки в Европе. Китайский провайдер спутниковых данных MizarVision опубликовал снимки саудовской авиабазы, на которых видны все шесть самолетов.

Самолет Boeing E-3C является основой системы воздушного командования и управления, который способен управлять масштабными воздушными операциями, координировать действия истребителей, самолетов-заправщиков, разведывательных платформ, а также обеспечивать раннее предупреждение о самолетах противника на расстоянии сотен километров.

Как отмечает портал Itamilradar, сегодня очевидно, что на фоне продолжающейся переброски большого количества боевой авиации в регион США наращивают не только ударную мощь, но и создают полноценную систему управления ею в условиях боевых действий.

По данным западных СМИ, многие аналитики рассматривают прибытие самолетов AWACS на Ближний Восток как один из последних "недостающих элементов", необходимых для проведения военной операции США против Ирана.