Поиск

В Абхазии задержан подозреваемый по делу о ранении оппозиционного политика

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - МВД Абхазии сообщило о задержании подозреваемого по делу о ранении бывшего заместителя генпрокурора Абхазии, заместителя председателя оппозиционной общественной организации "Аидгылара" (Единение) Эшсоуа Какалии.

"В воскресенье, 22 февраля в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии задержан житель Сухума Гургулия Алхас, 1984 года рождения, подозреваемый в причастности к нанесению тяжкого вреда здоровью Какалия Э. И.", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Накануне пресс-служба МВД республики сообщила, что Какалия был доставлен с огнестрельным ранением в Сухумскую республиканскую больницу. По данным абхазской милиции, преступление было совершено группой лиц на территории кафе национальной кухни "Апсны".

Президент Абхазии Бадра Гунба взял расследование нападения под личный контроль, сообщила его пресс-служба.

УВД по Сухуму возбудило уголовное дело по данному инциденту по статьям 105 (Нанесение тяжкого вреда здоровью) и 217 (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Абхазии.

Абхазия Эшсоу Какалия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NYT сообщила, что Хаменеи принял меры на случай попытки США ликвидировать руководство Ирана

Сийярто пообещал блокировать санкции ЕС против РФ, пока Киев не возобновит транзит по "Дружбе"

На Солнце пропали все пятна

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 февраля

Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море

 Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

 Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Фильм "Желтые письма" стал обладателем главной награды Берлинале

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

 Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 111 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });