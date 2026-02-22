В Абхазии задержан подозреваемый по делу о ранении оппозиционного политика

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - МВД Абхазии сообщило о задержании подозреваемого по делу о ранении бывшего заместителя генпрокурора Абхазии, заместителя председателя оппозиционной общественной организации "Аидгылара" (Единение) Эшсоуа Какалии.

"В воскресенье, 22 февраля в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии задержан житель Сухума Гургулия Алхас, 1984 года рождения, подозреваемый в причастности к нанесению тяжкого вреда здоровью Какалия Э. И.", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Накануне пресс-служба МВД республики сообщила, что Какалия был доставлен с огнестрельным ранением в Сухумскую республиканскую больницу. По данным абхазской милиции, преступление было совершено группой лиц на территории кафе национальной кухни "Апсны".

Президент Абхазии Бадра Гунба взял расследование нападения под личный контроль, сообщила его пресс-служба.

УВД по Сухуму возбудило уголовное дело по данному инциденту по статьям 105 (Нанесение тяжкого вреда здоровью) и 217 (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Абхазии.