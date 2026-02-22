Поиск

Ограничения в аэропортах РФ привели к отмене ряда рейсов между Москвой и Минском

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В связи с временными ограничениями, введенными в воскресенье в московских аэропортах, отменен ряд авиарейсов между российской столицей и Минском.

Согласно информации на онлайн-табло национального аэропорта "Минск", отменен рейс авиакомпании "Аэрофлот" с отравлением из Шереметьево в 20:10, а также обратный рейс из Минска в 21:10.

Также задерживаются рейсы белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" с вылетом из Шереметьево в 18:35 и Внуково в 21:30.

Москва Шереметьево Внуково Минск Белавиа
