В Великобритании решили расследовать деятельность брата Карла III на посту торгового посланника страны

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Межпартийный комитет парламента Великобритании по торговле и бизнесу намерен провести собственное расследование деятельности брата короля Карла III на посту торгового посланника Великобритании, пишет в субботу The Guardian.

"Влиятельный комитет депутатов может начать расследование роли Эндрю Маунтбаттен-Виндзора как торгового посланника Великобритании, несмотря на его арест, после того, как выяснилось, что скомпрометированный бывший член королевской семьи донимал министров просьбами дать ему более значимую должность в правительстве", - сообщила газета со ссылкой на источники.

Представители комитета заявили, что встретятся в следующий вторник обсудить возможное расследование роли, которую бывший принц Эндрю выполнял в 2001-2011 годах.

Газета ссылается на высокопоставленного британского чиновника, который заявил, что Маунтбаттен-Виндзор во время работы в структуре UK Trade and Investment, спонсируемой министерствами экономики и иностранных дел Великобритании, неоднократно просил министров о более значимой должности.

В минувший четверг брат короля был заключен под стражу британской полицией в связи с подозрением в ненадлежащим поведением на госслужбе. Это расследование связано с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Позже он был отпущен.

Как отмечали британские СМИ, полиция изучала данные о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

Маунтбеттен-Виндзор стал первым членом королевской семьи Великобритании в новейшее время, которого задержали правоохранительные органы. В 2025 году он был удален из списка британских пэров после того, как король принял решение о лишении его всех титулов в связи со скандалом с Эпштейном.

Король пошел на такой шаг из-за тесной связи брата с Эпштейном, осужденного за преступления сексуального характера. В частности, правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила младшего брата короля в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Джуффре и принц Эндрю встретились благодаря Эпштейну.