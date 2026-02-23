Поиск

Авианосец "Джеральд Форд" вошел в Восточное Средиземноморье по пути на Ближний Восток

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford в настоящее время идет по Восточному Средиземноморью к югу от Италии, направляясь на Ближний Восток, сообщила в понедельник газета The New York Times, ссылаясь на военные источники.

В состав его авианосной ударной группы, которая в минувшую пятницу прошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море, входят эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. На борту USS Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

Ожидается, что уже через несколько дней корабли прибудут к берегам Ближнего Востока и поступят в распоряжение Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое теперь будет располагать двумя авианосными ударными группами в регионе.

В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находится американский авианосец USS Abraham Lincoln с тремя эсминцами, также оснащенными крылатыми ракетами Tomahawk.

Между тем, накануне сообщалось, что иранский беспилотник в минувшую субботу совершил второй за неделю дальний полет в район Аравийского моря, где находится USS Abraham Lincoln.

