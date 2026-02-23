Поиск

NYT узнала о намерении Трампа свергнуть правительство Ирана, если Тегеран не пойдет на уступки

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявлял, что для начала он хочет попробовать решить проблему иранской ядерной программы за столом переговоров или за счет ограниченного удара, прежде чем переходить к варианту с крупной операцией со свержением правительства, сообщает The New York Times (NYT) cо ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с обсуждениями в администрации, сказали, что Трамп заявил советникам следующее: если дипломатия или первоначальная ограниченная атака США не приведут к отказу Ирана от ядерной программы, он рассмотрит вариант с гораздо более крупным нападением в предстоящие месяцы с целью отстранить иранских лидеров от власти", - информирует издание.

Советники пояснили, что окончательных решений не принято, но Трамп склоняется к возможному первому удару в предстоящие дни, чтобы убедить власти Ирана принять его требования отказаться от возможности создавать ядерное оружие. Среди рассматриваемых целей - штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции, ядерные объекты, связанные с программой баллистических ракет предприятия.

В миреNYT сообщила, что Хаменеи принял меры на случай попытки США ликвидировать руководство ИранаЧитать подробнее

Обсуждение планов ударов по Ирану шло в минувшую среду в Белом доме.

Ранее также рассматривали планы отправки сил спецопераций непосредственно в Иран для уничтожения объектов ядерной и ракетной программ. Но многочисленные официальные лица США заверили, что из-за сложностей в реализации предложение с рейдами в Иран отложили на неопределенное время.

Также представители Армии США, ВМС и ВВС предупреждали, что затяжной конфликт с Ираном или сохранение долгое время боеготовности на случай операции против него может негативным образом сказаться на американских вооруженных силах.

В миреAxios узнал о согласии США на новые переговоры с Ираном, если получат от него проект договора по атомуЧитать подробнее

Между тем, напоминает NYT, новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Женеве в четверг.

По словам нескольких собеседников газеты, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее предложил вариант решения спора, который предусматривает производство Ираном лишь небольшого количества ядерных материалов для медицинских нужд. Однако, отмечает NYT, неясно, согласятся ли на такое Трамп и Тегеран.

США и Иран провели уже два раунда переговоров в этом году. Ранее в феврале иранская сторона по итогам встречи в Женеве заявляла, что теперь необходимо составить черновой вариант возможного соглашения с США.

Иран США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Франции заявил, что решения Израиля по Западному берегу угрожают безопасности региона

Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

 Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

 США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ

Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве республики на выкуп доли ЛУКОЙЛа в совместных проектах

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 февраля

Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

 Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

Посольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат Халиско

 Посольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат Халиско

В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады

 В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады

Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

 Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8484 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });