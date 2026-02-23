NYT узнала о намерении Трампа свергнуть правительство Ирана, если Тегеран не пойдет на уступки

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявлял, что для начала он хочет попробовать решить проблему иранской ядерной программы за столом переговоров или за счет ограниченного удара, прежде чем переходить к варианту с крупной операцией со свержением правительства, сообщает The New York Times (NYT) cо ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с обсуждениями в администрации, сказали, что Трамп заявил советникам следующее: если дипломатия или первоначальная ограниченная атака США не приведут к отказу Ирана от ядерной программы, он рассмотрит вариант с гораздо более крупным нападением в предстоящие месяцы с целью отстранить иранских лидеров от власти", - информирует издание.

Советники пояснили, что окончательных решений не принято, но Трамп склоняется к возможному первому удару в предстоящие дни, чтобы убедить власти Ирана принять его требования отказаться от возможности создавать ядерное оружие. Среди рассматриваемых целей - штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции, ядерные объекты, связанные с программой баллистических ракет предприятия.

Обсуждение планов ударов по Ирану шло в минувшую среду в Белом доме.

Ранее также рассматривали планы отправки сил спецопераций непосредственно в Иран для уничтожения объектов ядерной и ракетной программ. Но многочисленные официальные лица США заверили, что из-за сложностей в реализации предложение с рейдами в Иран отложили на неопределенное время.

Также представители Армии США, ВМС и ВВС предупреждали, что затяжной конфликт с Ираном или сохранение долгое время боеготовности на случай операции против него может негативным образом сказаться на американских вооруженных силах.

Между тем, напоминает NYT, новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Женеве в четверг.

По словам нескольких собеседников газеты, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее предложил вариант решения спора, который предусматривает производство Ираном лишь небольшого количества ядерных материалов для медицинских нужд. Однако, отмечает NYT, неясно, согласятся ли на такое Трамп и Тегеран.

США и Иран провели уже два раунда переговоров в этом году. Ранее в феврале иранская сторона по итогам встречи в Женеве заявляла, что теперь необходимо составить черновой вариант возможного соглашения с США.