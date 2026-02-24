Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель обжаловал приговор о пожизненном заключении

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель подал апелляцию на вынесенный ранее в феврале приговор о пожизненном лишении свободы по делу о введении в стране военного положения в 2024 году, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на адвокатов экс-главы государства.

Команда адвокатов Юн Сок Еля предполагает, что "при установлении фактов преступления были допущены ошибки". Кроме того, по их мнению, имеет место "неверное толкование закона", касающегося военного положения.

19 февраля суд Южной Кореи приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы за введение в стране военного положения в 2024 году. В январе его также признали виновным по ряду других обвинений, среди них - подделка официальных документов. Всего в его отношении велось восемь уголовных процессов.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге политик согласился отменить распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Еля.

В январе специальный прокурор Чо Ын Сок и его коллеги запросили смертный приговор для бывшего президента Южной Кореи по делу о введенном им военном положении, так как сторона обвинения сочла экс-президента зачинщиком мятежа с целью сохранения полномочия путем установления контроля над судебной и законодательной властью.