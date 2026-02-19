Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пожизненному сроку

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суд Южной Кореи приговорил бывшего президента Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы за введение в стране военного положения в 2024 году, сообщает в четверг агентство Yonhap.

В январе его также признали виновным по ряду других обвинений, среди них - подделка официальных документов. Всего в его отношении велось восемь уголовных процессов. Прокуратура требовала 10 лет тюремного заключения по этим статьям. В итоге Юн Сок Ель получил пять лет лишения свободы.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге Юн Сок Ель согласился отменить распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Еля.

В январе специальный прокурор Чо Ын Сок и его коллеги запросили смертный приговор для бывшего президента Южной Кореи по делу о введенном им военном положении, так как сторона обвинения сочла политика зачинщиком мятежа с целью сохранения полномочия путем установления контроля над судебной и законодательной властью.