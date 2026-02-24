Поиск

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 19 боевых кораблей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американская военно-морская группировка в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) за последнюю неделю увеличилась с 13 до 19 боевых кораблей, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Сейчас в северной части Аравийского моря примерно в 600 км к юго-востоку от Ирана курсирует группа в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln, шести ракетных эсминцев - USS Frank E. Petersen, USS Spruance, USS McFaul, USS John Finn, USS Delbert D. Black и USS Pickney, а также боевых кораблей прибрежной зоны USS Tulsa и USS Santa Barbara. На борту авианосца базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet, одна - истребителей пятого поколения F-35C Lightning II, а также эскадрильи самолетов радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения.

В Персидском заливе к югу от Ирана выполняют патрулирование эсминцы USS Mitscher и USS Michael Murphy, боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra, а также шесть малых кораблей береговой охраны, которые находятся вблизи Бахрейна. Эсминцы размещены к западу от Ормузского пролива.

В Восточном Средиземноморье находится авианосная ударная группа ВМС США в составе авианосца USS Gerald R. Ford, несущего четыре эскадрильи боевых истребителей USS F/A-18E/F Super Hornet, эсминцев Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Mahan. Кроме того, там же размещены еще три эсминца - USS Roosevelt, USS Bulkeley и USS Thomas Hudner.

Все эсминцы в зоне ответственности CENTCOM оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По информации издания Army Recognition, Пентагон разместил вблизи Ближнего Востока атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести 154 крылатые ракеты Tomahawk. В регионе также находится ударная атомная подводная лодка USS South Dakota, оснащенная 12 такими ракетами, а также субмарины, сопровождающие авианосные ударные группы.

Как отмечают американские эксперты, в настоящее время вблизи Ближнего Востока размещена практически треть корабельного состава американских ВМС, находящегося в плавании.

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Ираном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.

