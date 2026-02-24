Bloomberg сообщил, что воздушная разведка НАТО в Турции переключилась с России на Иран

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Приоритет при ведении воздушной разведки НАТО с территории Турции сместился с России на Иран, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с темой.

Альянс неоднократно использовал свои современные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), базирующиеся в Турции, чтобы следить за обеими странами. Однако по словам источников Bloomberg, частота полетов из города Конья, расположенного в центральной части полуострова Анатолия, для наблюдения за Ираном увеличилась.

Также собеседники агентства сообщили, что Турция ведет подготовку к возможному удару по Ирану со стороны США. Так, Анкара все больше обеспокоена вероятностью такого конфликта, поскольку опасается, что он может спровоцировать новый наплыв беженцев в Турцию, в основном проживающих на иранской территории выходцев из Пакистана и Афганистана, и сопутствующие экономические проблемы.

Источники добавили, что турецкие власти обновляют планы экстренных действий на случай массового притока беженцев из-за конфликта. В частности, речь может идти о развертывании лагерей для размещения людей возле границы с Ираном.

Ранее западные СМИ сообщали, что высокопоставленные американские военачальники, включая председателя Комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна, указывали президенту США Дональду Трампу на риски полномасштабного конфликта с Ираном.

США и Иран провели два раунда переговоров в этом году. Ранее в феврале иранская сторона по итогам встречи в Женеве заявляла, что теперь необходимо составить черновой вариант возможного соглашения с США. В то же время США продолжают наращивать военную группировку на Ближнем Востоке.