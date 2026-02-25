Поиск

Премьер Венгрии поручил усилить безопасность объектов энергетики

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия примет дополнительные меры по обеспечению безопасности своих объектов в сфере энергетики, так как опасается, что Украина может попытаться нарушить их работу, заявил в среду венгерский премьер Виктор Орбан.

"Я приказал усилить защиту наших жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры", - написал он в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Орбан вновь раскритиковал Украину за остановку транзита по нефтепроводу "Дружба".

"Однако на этом они не остановятся: они готовят другие действия, чтобы нарушить функционирование венгерской системы энергетики", - предположил премьер Венгрии.

Виктор Орбан Дружба Украина Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 25 февраля

Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

 Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

Трамп намерен без помощи Конгресса обеспечить сохранение пошлин на импорт

Трамп сообщил, что США добывают рекордные объёмы нефти и газа

Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США

 Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });