Премьер Венгрии поручил усилить безопасность объектов энергетики

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия примет дополнительные меры по обеспечению безопасности своих объектов в сфере энергетики, так как опасается, что Украина может попытаться нарушить их работу, заявил в среду венгерский премьер Виктор Орбан.

"Я приказал усилить защиту наших жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры", - написал он в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Орбан вновь раскритиковал Украину за остановку транзита по нефтепроводу "Дружба".

"Однако на этом они не остановятся: они готовят другие действия, чтобы нарушить функционирование венгерской системы энергетики", - предположил премьер Венгрии.