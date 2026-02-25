Поиск

ЕС пока не достиг согласия по 20-му пакету санкций против России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе продолжается обсуждение предложения Еврокомиссии по 20-му пакету санкций, по ним пока нет согласия, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Что касается санкций, по ним нет согласия, пока нет, они обсуждаются. Все, что изначально вошло в предложение с нашей стороны, от Еврокомиссии, включено в пакет. Но далее все это, разумеется, остается предметом обсуждения в Совете ЕС", - сказала она.

Ее спросили, останутся ли в ожидаемом 20-м пакете меры против грузинского порта Кулеви, с использованием которого Грузия якобы помогает России обходить санкции ЕС, тогда как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе утверждал, что этот терминал не нарушает санкционный режим Евросоюза и что Еврокомиссии была направлена соответствующая информация.

По словам Пинью, сейчас нельзя сказать, останется ли в очередном санкционном пакете этот пункт. "Надо дождаться окончательного утверждения, чтобы видеть, какие элементы остались в 20-м пакете санкций" - объяснила представитель ЕК.

Западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Италия и Венгрия в процессе обсуждения новых санкций высказали особое беспокойство в связи с портом Кулеви в Грузии. Италия не хочет вводить санкции против порта Кулеви, поскольку оттуда поступает газ из Азербайджана.

Как заявила 23 февраля глава европейской дипломатии Кая Каллас, главы МИД стран ЕС не смогли согласовать 23 февраля 20-й пакет санкций против России, работа над ограничительными мерами будет продолжена.

